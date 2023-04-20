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В парламенте Армении произошла потасовка из-за отказа предоставить трибуну Пашиняну

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Tigran Mehrabyan/PAN Photo via Reuters

В армянском парламенте произошла потасовка между охранниками и депутатами из оппозиции после того, как один из парламентариев, глава постоянной комиссии по правам человека Тагуи Товмасян отказалась покидать трибуну, чтобы не дать выступить премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я решила провести политическую акцию и не уйду с трибуны, чтобы не предоставить возможности лгать с этой трибуны», — сказала Товмасян.

После ее слов к ней присоединились еще несколько депутатов из оппозиции. Спикер парламента Ален Симонян вызвал сотрудников охраны, после чего произошла потасовка.

31 марта сообщалось, что в парламенте Армении произошла драка между представителем оппозиции и правящей партии. Как рассказал глава правящей фракции Айк Конджорян, потасовка произошла между депутатом от фракции «Армения» Мгером Саакяном и председателем комиссии по государственно-правовым вопросам от фракции «Гражданский договор» Владимиром Варданяном. По его словам, во время закрытого заседания парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Саакян набросился Варданяна и нанес ему телесные повреждения.

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