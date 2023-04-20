Соединенные Штаты обновляют склады для боеприпасов в Молдавии. Об этом сообщает Минобороны республики.

«Инфраструктура складов по хранению боеприпасов мотострелковой бригады «Дачия» отремонтирована при поддержке правительства США», – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В церемонии сдачи объектов приняли участие командующий Национальной армией бригадный генерал Эдуард Оладчук, временно исполняющая обязанности заместителя главы посольства США в Молдавии Мэри Александер, дипломаты и военные атташе посольства США.

Генерал Оладчук отметил, что помощь «стратегических партнеров» очень важна для молдавской армии.

Как подчеркнули в Минобороны Молдавии, работы по обновлению складов бригады «Дачия» являются частью проектов, направленных на улучшение управления запасами оружия и боеприпасов.

Ранее посол Молдавии в США Виорел Урсу заявил, что Вашингтон в 2022 году в шесть раз увеличил финансовую помощь республике.

В МИД Молдавии заявляют, что взаимодействие Кишинева с НАТО не противоречит политике нейтралитета республики. Там отметили, что сотрудничество с альянсом обусловлено и усилением безопасности в регионе и Европе в целом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разговорами о готовности углубить сотрудничество с Кишиневом НАТО, вероятно, заявила из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с Россией.