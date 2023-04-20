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В правительстве Венгрии назвали США другом, а Россию — партнером страны

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Marko Djurica/Reuters

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны считает Соединенные Штаты другом, а Россию — экономическим партнером. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия в настоящее время является нашим партнером в экономическом плане и могла бы стать нашим другом, если бы придерживалась соглашений в области международного права», — сказал Гуйяш.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна собирается обсудить возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) через регазификационные терминалы в Польше.

До этого Сийярто отказался отвечать на вопрос ведущего программы Hardtalk на «Би-би-си» Стивена Сакура, кого в Будапеште хотели бы видеть победителем конфликта на УкраинеКиев или Москву. Несмотря на долгие уговоры журналиста, глава МИД Венгрии ушел от ответа. Когда Сакур четко задал вопрос, Сийярто прервал его, заявив, что не верит, что «в этой войне могут быть победители».

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