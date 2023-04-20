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Суд в Ярославле не удовлетворил иск экс-депутата Симона с требованием заменить слово «мэр»

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Александр Симон/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ярославский областной суд отказался удовлетворить иск бывшего муниципального депутата Александра Симона, который через суд требовал заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» на аналоги русского происхождения.

Симон утверждал, что использование этих слов противоречит закону о государственном языке.

«Я, когда их слышу, кушать не могу», — отмечал он в суде.

Ответчиками по делу проходили представители власти — губернатора, областной думы и местных властей. Суд встал на их сторону, согласно которой, данные слова уже устоялись в современном русском языке.

27 марта пресс-секретарь суда Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила, что суд зарегистрировал иск экс-депутата Александра Симона с требованием заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» аналогами из русского языка. Истец просил признать эти слова противоречащим федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации».

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов.

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