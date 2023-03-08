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Экс-разведчик США Риттер: Путин пресек попытку Запада развалить Россию

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Павел Бедняков/РИА Новости

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин не позволил западным политикам развалить страну. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

По словам военного, после распада СССР США пытались «добить» Россию экономически и политически, а также навязать новому государству олигархат. Однако Путин, как отметил Риттер, стал тем парнем, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги».

По мнению американского офицера, российский президент очень любит свою страну, гордится победой в Великой Отечественной войне, но вместе с тем хочет создать новую Россию, в которой будут устранены недостатки, имевшие место в Советском Союзе.

По словам Риттера, Владимира Путина запомнят как одного из величайших правителей в истории России.

Ранее американский военнослужащий Ноктис Дрейвен поделился в Twitter своими впечатлениями от послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию и заявил, что хочет обнять его как брата.

До этого Дрейвен заявлял, что хотел бы пожать руку российскому лидеру.

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