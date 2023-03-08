Путин пообещал пользоваться «толстовской рубахой», подаренной главой Тульской области

Президент России Владимир Путин пообещал пользоваться «толстовской рубахой», подаренной ему губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в Международный женский день Путин вручал награды россиянкам, с которыми пообщался в неформальной обстановке после церемонии. Одной из тех, кто был награжден, оказалась научный руководитель Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области Галина Алексеева.

«Рубаху толстовскую мне подарил губернатор, так что буду пользоваться», — поделился президент.

Алексеева, в свою очередь, пригласила Путина в «Ясную Поляну».

Ранее Путин называл русскую культуру и литературу ориентирами, позволяющими добиться объединения общества. Про роль культуры глава государства напомнил во время церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги.