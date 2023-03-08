Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин пообещал пользоваться «толстовской рубахой», подаренной главой Тульской области

close
100%
Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин пообещал пользоваться «толстовской рубахой», подаренной ему губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в Международный женский день Путин вручал награды россиянкам, с которыми пообщался в неформальной обстановке после церемонии. Одной из тех, кто был награжден, оказалась научный руководитель Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области Галина Алексеева.

«Рубаху толстовскую мне подарил губернатор, так что буду пользоваться», — поделился президент.

Алексеева, в свою очередь, пригласила Путина в «Ясную Поляну».

Ранее Путин называл русскую культуру и литературу ориентирами, позволяющими добиться объединения общества. Про роль культуры глава государства напомнил во время церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть