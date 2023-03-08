Президент Владимир Путин заявил, что Россия снова столкнулась с угрозами безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия снова столкнулась с угрозами безопасности, но готова отстаивать свою правду. Об этом он сказал в Кремле во время вручения государственных наград женщинам.

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин.

Ранее Путин направил телеграмму по случаю 8 Марта учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб на Украине. Глава российского государства пожелал Хаиржановой «здоровья и всего самого доброго». Путин добавил, что своего сына женщина смогла воспитать «настоящим мужчиной» и «патриотом».

В своем поздравлении россиянкам с 8 Марта Путин подчеркнул, что праздник всегда наполнен особым теплом и смыслом. Глава государства отметил, что в этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам.