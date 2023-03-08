Глава РВИО Мягков: президент Рейган объявил СССР «империей зла» для гонки вооружений

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков высказал мнение, что 40-й президент США Рональд Рейган объявил СССР «империей зла», чтобы начать в своей стране гонку вооружений и запустить Стратегическую оборонную инициативу, передает РИА Новости.

По мнению историка, оборонная инициатива свела на нет предыдущие усилия по разрядке напряженности между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

«Будучи известным актером в прошлом, Рейган намеренно использовал эти слова, чтобы оказать сильное эмоциональное воздействие на общество США и внушить им страх перед Москвой», — заявил Мягков.

Он напомнил, что термин «империя зла» раньше использовали по отношению к гитлеровской Германии.

Историк добавил, что президент Рейган изменил направление политики США по отношению к СССР по большей части для того, чтобы удовлетворить интересы крупных оружейных корпораций, получивших огромные доходы из-за обострения «холодной войны».

Ранее в МИД РФ заявили, что США могут начать гонку вооружения в космосе.