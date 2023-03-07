СБУ заявила о попытке России добыть разведданные «от имени» зарубежных СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в том, что страна совершает попытки добычи разведданных от лица СМИ других государств. Соответствующее заявление спецслужбы опубликовано в ее Telegram-канале.

«СБУ разоблачила попытки российских спецслужб собирать разведанные на Украине «от имени» зарубежных СМИ», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обвинила замначальника генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины. Замначальника генштаба ВС РФ обвиняется в планировании, подготовке и проведении специальной военной операции на территории Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.