Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана до трех человек

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что российские власти дали разрешение на увеличение штата афганского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разрешили увеличить штат посольства», — сказал Кабулов.

Он отметил, что штат дипломатической миссии Афганистана был расширен с одного до трех человек.

7 марта в Узбекистане состоялось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана.

Ранее посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что предприниматели из Татарстана в Кабуле подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики. Производители труб из РФ также готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода из Туркмении в Пакистан и Индию. Отмечается, что российские компании уже обеспечили строительство туркменского участка этого газопровода.