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Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана до трех человек

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Алексей Куденко/РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что российские власти дали разрешение на увеличение штата афганского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разрешили увеличить штат посольства», — сказал Кабулов.

Он отметил, что штат дипломатической миссии Афганистана был расширен с одного до трех человек.

7 марта в Узбекистане состоялось первое заседание специальных представителей стран-соседей Афганистана.

Ранее посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что предприниматели из Татарстана в Кабуле подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики. Производители труб из РФ также готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода из Туркмении в Пакистан и Индию. Отмечается, что российские компании уже обеспечили строительство туркменского участка этого газопровода.

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