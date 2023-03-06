Вашингтон не торопится поддерживать Киев в наступлении на Крым, поскольку понимает, что такой шаг сопряжен с большими рисками, заявил в разговоре с ФАН публицист Ярослав Белоусов. Так он прокомментировал статью The Hill о том, что США не дают однозначного ответа в вопросе захвата полуострова. Эксперт подчеркнул, что западные политики еще не потеряли способности трезво мыслить.

«Они осознают, что авантюра по «отвоеванию» Крыма сопряжена с высокими рисками, и вероятность провала выше, чем успеха. Запад не хочет, чтобы «наскобленная по сусекам» военная помощь Украине была брошена в топку политических амбиций Зеленского. Для них важнее поддерживать ВСУ в состоянии, при котором они способны сдерживать российскую армию на тех территориях, где ВС РФ предпринимают более активные действия», — отметил Белоусов.

Ране американский журналист, ведущий YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано заявил, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна. Он также назвал обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию одним из самых рациональных выступлений главы государства за последнее время.