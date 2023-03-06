Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков: Путин не передавал послание властям Китая через Лукашенко

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что глава российского государства Владимир Путин не передавал послание китайским властям через своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Представитель Кремля также отметил, что в ближайшее время не ожидается разговора Путина и Лукашенко по итогам визита президента Белоруссии в Китай.

«Это был исключительно двусторонний визит. В ближайшие дни общение двух президентов не запланировано», — сказал он.

Ранее японское издание Nikkei сообщало, что визит Александра Лукашенко в Пекин на переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином был направлен против президента США Джо Байдена.

Издание отмечало, что Си Цзиньпин в ходе встречи с белорусским лидером заявлял, что позиция страны заключается в поощрении обсуждений. Он также добавил, что Соединенные Штаты и другие государства должны перестать использовать ситуацию вокруг Украины как политический инструмент.

В ходе своей поездки Лукашенко также встретился и переговорил с другими китайскими чиновниками.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть