Песков: Путин не передавал послание властям Китая через Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что глава российского государства Владимир Путин не передавал послание китайским властям через своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Представитель Кремля также отметил, что в ближайшее время не ожидается разговора Путина и Лукашенко по итогам визита президента Белоруссии в Китай.

«Это был исключительно двусторонний визит. В ближайшие дни общение двух президентов не запланировано», — сказал он.

Ранее японское издание Nikkei сообщало, что визит Александра Лукашенко в Пекин на переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином был направлен против президента США Джо Байдена.

Издание отмечало, что Си Цзиньпин в ходе встречи с белорусским лидером заявлял, что позиция страны заключается в поощрении обсуждений. Он также добавил, что Соединенные Штаты и другие государства должны перестать использовать ситуацию вокруг Украины как политический инструмент.

В ходе своей поездки Лукашенко также встретился и переговорил с другими китайскими чиновниками.