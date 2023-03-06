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Ветеран Дрейвен заявил, что США проиграют войну против России из-за зависимости от БРИКС

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«Газета.Ru»

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Соединенных Штатов от Китая и Индии. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, «Сделано в Китае», верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия... нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы», — сказано в сообщении.

Ветеран американских войск считает, что если бы «наши враги» знали, что на самом деле представляют из себя Соединенные Штаты, то они бы «снесли нас за несколько месяцев».

4 марта Дрейвен заявлял, что размещенная в Twitter-аккаунте НАТО реакция на слова российского президента Владимира Путина о военной спецоперации демонстрирует, как сильно напуганы страны Запада.

Ранее он же высказывал мнение, что противостояние с Россией стало для США не тем, чем были военные действия в Ираке и Афганистане.

26 февраля ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон считал, что Соединенные Штаты проиграют, если конфликт на Украине затянется.

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