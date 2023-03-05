Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава продовольственной программы ООН призвал продлить зерновую сделку «любой ценой»

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Глава Всемирной продовольственной программы ООН и лауреат Нобелевской премии Дэвид Бисли обратился «ко всем мировым лидерам» с призывом продлить зерновую сделку «любой ценой». Заявление было опубликовано в его аккаунте в социальной сети Twitter.

Политик подчеркнул, что только Украина способна прокормить 400 млн человек, а зерно, полученное в результате зерновой сделки, может быть использовано его организацией для оказания помощи 36 млн.

«Население Земли окажется в опасности, если мы не продлим Черноморскую инициативу по зерну. Идут конфликты, пандемия, климатические шоковые явления, война на Украине, <…> потом землетрясение, разорившее Турцию и Сирию, и в этих условиях истекает срок действия зерновой сделки. Это соглашение необходимо продлить любой ценой», — сказал политик в опубликованном им видеообращении.

Ранее в парламенте Турции заявили о желании продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть