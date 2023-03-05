Глава продовольственной программы ООН призвал продлить зерновую сделку «любой ценой»

Глава Всемирной продовольственной программы ООН и лауреат Нобелевской премии Дэвид Бисли обратился «ко всем мировым лидерам» с призывом продлить зерновую сделку «любой ценой». Заявление было опубликовано в его аккаунте в социальной сети Twitter.

Политик подчеркнул, что только Украина способна прокормить 400 млн человек, а зерно, полученное в результате зерновой сделки, может быть использовано его организацией для оказания помощи 36 млн.

«Население Земли окажется в опасности, если мы не продлим Черноморскую инициативу по зерну. Идут конфликты, пандемия, климатические шоковые явления, война на Украине, <…> потом землетрясение, разорившее Турцию и Сирию, и в этих условиях истекает срок действия зерновой сделки. Это соглашение необходимо продлить любой ценой», — сказал политик в опубликованном им видеообращении.

Ранее в парламенте Турции заявили о желании продлить зерновую сделку как минимум еще на шесть месяцев.