CTV: делегацию во главе с Трюдо обвинили в расточительности на похоронах Елизаветы II

Делегацию во главе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обвинили в расточительности на похоронах британской королевы Елизаветы II, сообщает телеканал CTV.

По данным канала, жителям не понравилось то, что делегация, которая посещала похороны вместе с Трюдо, «потратила слишком большую сумму в Лондоне, находясь там меньше недели».

Ранее посольство Великобритании в Швеции потратило £7 тыс. на вечеринку в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II, для которой наняли двойников известных людей, в том числе исполнителя Дэвида Боуи и экс-премьера Бориса Джонсона.

По данным издания, праздник в резиденции посла Джудит Гоф в Стокгольме посетили порядка 60 человек.

Представитель Лейбористской партии, слова которого приводятся в материале, заявил, что Великобритания «находится в центре кризиса стоимости жизни», и в правительстве должны понимать это, «иначе им должно быть все равно».