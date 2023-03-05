Трамп заявил, что предупреждал Путина о жестком ответе на захват Россией какой-либо страны

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в личном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупреждал его, что «Москва окажется под ударом», если Россия захватит какую-либо страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сказал: «Владимир, не делай этого, ты знаешь, что мы друзья, не захватывай страны, поскольку тогда Москва окажется под тяжелым ударом», — сказал Трамп, не уточнив, какого рода удар он имел в виду, и добавил, что Путин, «скорее всего, не поверил» ему.

Также экс-президент отметил, что в случае переизбрания на пост американского лидера «изгонит поджигателей войны» и глобалистов из правительства Соединенных Штатов.

5 марта Трамп заверял, что урегулировать украинский конфликт в случае его переизбрания на пост главы государства «не составит труда». Он подчеркивал, что это может и должно быть сделано в течение суток.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Трамп мог бы разрешить конфликт в течение нескольких недель. Он отмечал, что цели Соединенных Штатов в украинском кризисе являются для него «загадкой», так как президент страны Джо Байден каждый месяц меняет свою позицию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.