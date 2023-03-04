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Пушилин: жителей Донбасса в исторической Новороссии никогда не воспринимали своими

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в жителях Донбасса никогда не видели «своих» на территории «исторической Новороссии». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается исторической Новороссии, нас никогда не воспринимали своими. Мы школьниками ездили, например, … в Тернополь, в Ивано-Франковск или во Львов и там прям тебе не очень рады... », — сказал политик в документальном фильме «Новороссия».

Пушилин также заявил, что лидер украинского национального движения Михаил Грушевский был идеологом того, что Украина должна быть федеративной. В таком случае, разность народов Украины могла бы быть воспринята «нормально», она была бы «более жизнеспособна на какую-то длительную дистанцию».

Ранее врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман.

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