Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналистка из США назвала спикера палаты представителей Маккарти «папиком» Зеленского

close
100%
Jon Cherry/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский использует своего «папика», спикера палаты представителей Соединенных Штатов Кевина Маккарти, уверена американская телеведущая и актриса Минди Робинсон. Об этом сообщается в Twitter-профиле журналистки.

По ее словам, президент Украины якобы использует финансовую поддержку от стран Запада.

До этого Зеленский поздравил Маккарти с избранием на пост спикера конгресса, выразив надежду, что поддержка Вашингтона не прекратится.

«Мы все знаем, что ты [Зеленский] отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам», — подчеркнула Робинсон.

Также телеведущая считает, что президент Украины причастен к распространению фейковых новостей.

Члены палаты представителей американского конгресса по результатам прошедшего в ночь на субботу, 7 января, 15-го тура голосования смогли избрать Маккарти новым спикером.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал долгое избрание нового спикера палаты представителей США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть