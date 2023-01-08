Журналистка из США назвала спикера палаты представителей Маккарти «папиком» Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский использует своего «папика», спикера палаты представителей Соединенных Штатов Кевина Маккарти, уверена американская телеведущая и актриса Минди Робинсон. Об этом сообщается в Twitter-профиле журналистки.

По ее словам, президент Украины якобы использует финансовую поддержку от стран Запада.

До этого Зеленский поздравил Маккарти с избранием на пост спикера конгресса, выразив надежду, что поддержка Вашингтона не прекратится.

«Мы все знаем, что ты [Зеленский] отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам», — подчеркнула Робинсон.

Также телеведущая считает, что президент Украины причастен к распространению фейковых новостей.

Члены палаты представителей американского конгресса по результатам прошедшего в ночь на субботу, 7 января, 15-го тура голосования смогли избрать Маккарти новым спикером.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал долгое избрание нового спикера палаты представителей США.