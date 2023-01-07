Врио главы ДНР Пушилин: главные гаранты Минских соглашений признались во лжи насчет Украины

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что основные гаранты Минских соглашений открыто признались во лжи, когда заявили о том, что эти переговоры дали возможность укрепить украинскую армию и подготовить Украину к конфликту с Россией.

Во время беседы с сенатором Александром Вайнбергом, которая опубликована в Telegram-канале, Пушилин подчеркнул, что, в частности, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель «специально время тянула» и в это время «Украину укрепляла», а значит «врала на самом высоком уровне, невзирая ни на что».

Также экс-президент Франции Франсуа Олланд своими недавними заявлениями продемонстрировал поддержку бывшего канцлера, указал Пушилин.

«По сути, это основные гаранты этих минских соглашений. И теперь они в этом расписались», — подчеркнул врио главы ДНР.

Эти заявления европейских политиков подтвердили правильность решения о проведении РФ спецоперации на Украине, отметил Пушилин.

Ранее Франсуа Олланд в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что благодаря Минским соглашениям «Украина усилила свой военный потенциал». До этого, в декабре, 7 декабря Ангела Меркель заявила в интервью Die Zeit, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», чтобы она могла «стать сильнее».