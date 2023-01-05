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Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину одностороннее прекращение боевых действий, передает Anadolu.

Как отметил Эрдоган, призывы к переговорам должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.

По информации СМИ, Эрдоган рассказал об укреплении инфраструктуры для создания газового хаба в Турции, и подчеркнул, что республика стремится завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги для ее реализации в кратчайшие сроки.

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