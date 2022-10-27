Байден заявил, что США должны сохранять военное превосходство над другими странами

close
100%
Global Look Press

Президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с советниками отметил, что Соединенные Штаты Америки должны сохранять в мире военное превосходство, но ясно давая понять – стремления к конфликту у страны нет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что разъяснял позицию Вашингтона по данному вопросу председателю КНР Си Цзиньпину.

Американский президент также указал, что США и союзники продолжат оказывать поддержку Украине. Он также отметил, что необходимо сохранить единство и силу НАТО на фоне существующих угроз.

«Мир меняется, он меняется быстро, и нам нужно взять в свои руки нашу судьбу в свете этих перемен», — резюмировал Байден.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире остается высоким.

На прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на мероприятии сообщил, что миру нельзя позволить оставаться без руководства США, иначе «образуется вакуум».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть