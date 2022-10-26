Генсек НАТО: успех Украины на переговорах будет зависеть от ее силы на поле боя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от успехов Киева на поле боя. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, передает ТАСС.

«Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше вероятность политического решения, при котором Украина сможет победить как суверенная независимая страна в Европе», — добавил он.

По его словам, именно поэтому НАТО продолжает помогать Киеву.

Он подчеркнул, что альянс не может позволить президенту РФ Владимиру Путину победить, так как это станет трагедией для украинцев.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-члены альянса призывают Россию продлить «зерновую сделку».

Глава Североатлантического альянса попросил обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся странам.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.