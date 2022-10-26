«Этот туризм не имеет никакого смысла»: немцы осудили фото Штайнмайера из бомбоубежища

Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau указали на слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.

25 октября Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. По прибытии была объявлена воздушная тревога. Представителю ФРГ пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области.

Tagesschau опубликовал в Twitter-аккаунте фото немецкого президента из бункера.

Пользователь поинтересовался в комментарии под фото: «Так, а тревога настоящая или тестовая?»

«Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора», — добавил другой.

Другие также отметили: «Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога».

Третий пользователь указал: «Я ни на что сейчас не намекаю, но такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег». Еще один человек указал: «Этот туризм совершенно не имеет никакого смысла».

Между тем, Штайнмайер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии планируют поставить Украине три дополнительных системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, речь идет о комплексах IRIS-T, одну такую систему Киев уже получил от Берлина в начале октября.

Как указал канцлер Германии, Берлин готов продолжить военную и финансовую помощь Украине, так же, как и его союзники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.