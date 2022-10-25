Слуцкий повысил уровень руководства центральным аппаратом ЛДПР до лидера партии

Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международной политике Леонид Слуцкий заявил, что не освобождал Алексея Диденко от должности главы центрального аппарата (ЦА) партии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не освободил Алексея Николаевича Диденко, а повысил уровень руководства центрального аппарата ЛДПР и теперь возглавлю его лично», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что Диденко продолжит решать важнейшие задачи, в том числе на уровне центрального аппарата партии. Слуцкий назвал его «знаковым» членом партии и членом высшего совета.

Ранее информированный источник заявил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и занял этот пост сам. Источник добавил, что должность заместителя главы фракции ЛДПР в Госдуме вместо Василия Власова получит замглавы комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

После депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал «Газете.Ru» информацию о том, что отстранен от руководства центральным аппаратом ЛДПР.

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