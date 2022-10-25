Сенатор Чижов заявил о возможности создания «грязной бомбы» в кустарных условиях

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Создание «грязной бомбы» не требует особых талантов и знаний, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает ТАСС. По его словам, соответствующее оружие вполне возможно сделать «в кустарных условиях».

»[Чтобы] создать так называемую грязную бомбу, особых талантов и профессиональных знаний не нужно. Это можно сделать и в кустарных условиях при наличии соответствующих компонентов», — пояснил Чижов.

Как указал сенатор, «грязная бомба» ни разу в мире никем не применялась, в отличии от обычного ядерного оружия. Он также добавил, что в подобных условиях стоит задуматься о потенциальной опасности ее применения.

«Я считаю, хороший повод задуматься насчет той опасности, которой потенциально грозила бы первая попытка ее применения», — подчеркнул Чижов.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина обладает техническим потенциалом для создания «грязной бомбы».

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