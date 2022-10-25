В Кремле рассказали о выступлении Путина на заседании клуба «Валдай»

Песков рассказал, что выступление Путина состоится на заседании клуба «Валдай» 27 октября

close
100%
Сергей Ильин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать подробностей выступления российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай».

«Будет выступление президента и затем панельное обсуждение с модератором», — сказал он.

Выступление состоится 27 октября. Пока неизвестно, будет ли оно очным.

24–27 октября в Москве пройдет XIX Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой мероприятия будет: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Пленарное заседание пройдет под девизом «К миру без гегемонии».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы турецкого минфина Нуреддина Небати о том, что Турция, сотрудничая с Россией, ожидает от «Газпрома» скидок. Представитель Кремля подчеркнул, что Турция занимает позицию, которая отличается от стран западных государств и «следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений» с Российской Федерацией. По его словам, контакты между российской и турецкой сторонами продолжаются.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть