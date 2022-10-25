В Кремле рассказали о выступлении Путина на заседании клуба «Валдай»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать подробностей выступления российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай».

«Будет выступление президента и затем панельное обсуждение с модератором», — сказал он.

Выступление состоится 27 октября. Пока неизвестно, будет ли оно очным.

24–27 октября в Москве пройдет XIX Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой мероприятия будет: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Пленарное заседание пройдет под девизом «К миру без гегемонии».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы турецкого минфина Нуреддина Небати о том, что Турция, сотрудничая с Россией, ожидает от «Газпрома» скидок. Представитель Кремля подчеркнул, что Турция занимает позицию, которая отличается от стран западных государств и «следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений» с Российской Федерацией. По его словам, контакты между российской и турецкой сторонами продолжаются.