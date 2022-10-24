Путин назвал первостепенную задачу правительства России

Путин назвал сохранение населения России главнейшей задачей правительства

Президент России Владимир Путин назвал первостепенной задачей правительства сохранение населения, здоровья и благополучия граждан. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА Новости.

Чернышенко напомнил о поручении российского лидера увеличить до 70% долю людей, которые регулярно занимаются спортом.

«Это самая главная задача», — сказал Путин.

Ранее в августе Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым заявил, что не стоит сильно повышать цены на спиртное, борясь с алкоголизмом. Он отметил, что «нельзя ничего запрещать», а нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом.

В июле Путин поручил Министерству спорта провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодежных команд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть