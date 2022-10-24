Путин назвал первостепенную задачу правительства России

Президент России Владимир Путин назвал первостепенной задачей правительства сохранение населения, здоровья и благополучия граждан. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА Новости.

Чернышенко напомнил о поручении российского лидера увеличить до 70% долю людей, которые регулярно занимаются спортом.

«Это самая главная задача», — сказал Путин.

Ранее в августе Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым заявил, что не стоит сильно повышать цены на спиртное, борясь с алкоголизмом. Он отметил, что «нельзя ничего запрещать», а нужно заниматься пропагандой здорового образа жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом.

В июле Путин поручил Министерству спорта провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодежных команд.