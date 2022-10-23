Макрон заявил, что урегулирование на Украине возможно только на условиях Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине существует, но это возможно только на условиях Киева. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего выступления на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме, передает РИА Новости.

«Мир на Украине возможен, единственный мир – такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — сказал политик.

По его словам, говорить о мире и призывать к миру может быть невыносимым для тех, кто в настоящее время ведет борьбу «за свободу, и может дать им ощущение, что их предали».

«Часто те, кто говорили о мире, были не поняты и это воспринималось как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает ни установления законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел», — указал Макрон.

Он добавил, что необходимо продолжать вести диалог с Москвой и с Киевом, отметив, что «наступит момент», когда обе стороны смогут сесть за стол переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам с Москвой, но не с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого Путин говорил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но на Западе должны понимать — чем дальше, тем сложнее будет договариваться.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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