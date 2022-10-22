Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия ударит по Офису президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ударить по Кремлю в случае, если Российская Федерация нанесет удары по украинским центрам принятия решений. Об этом сообщает RT со ссылкой на канадские телеканалы CTV и CBC.

Зеленский подчеркнул, что если РФ нанесет ядерный удар по Офису президента Украины на улице Банковой в Киеве, то мир должен ответить ударом по центру принятия решений в России.

Президент Украины утверждает, что при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

Ранее стало известно, что в распространенном совместном заявлении по итогам прошедших в австралийском Перте переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и его австралийского коллеги Энтони Альбанезе утверждается, что в случае применения ядерного оружия на Украине международное сообщество даст решительный ответ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть