В Европарламенте пожаловались на влияние антироссийских санкций на Запад

Депутат Европарламента (ЕП) Энике Дьери от Венгрии заявила, что мира невозможно достичь антироссийскими санкциями, которые, по ее словам, больше вредят странам Запада и их гражданам, чем России, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию политика в Twitter.

Депутат отметила, что Запад ввел ограничения против России, потому что верил, что это «изменит политику» президента РФ Владимира Путина.

По словам Дьери, Россия начинает приспосабливаться к новым условиям, а ее доходы растут из-за роста цен. Она обратила внимание и на «сближение» России и Китая, что увеличивает дистанцию между этими двумя «блоками и западными партнерами».

«Нельзя установить мир, вводя санкции, которые вредят нам больше, чем россиянам», — написала депутат в Twitter.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь раскритиковал санкции Евросоюза против России. По мнению Орбана, ограничения не пошатнули РФ, а Европа находится в экономическом и политическом кризисе и уже потеряла четыре правительства. Он также призвал Евросоюз придумать новую стратегию в украинском конфликте.