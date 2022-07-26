Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Европарламенте пожаловались на влияние антироссийских санкций на Запад

Депутат ЕП от Венгрии Дьери заявила, что санкции против России наносят больше вреда Западу

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Европарламента (ЕП) Энике Дьери от Венгрии заявила, что мира невозможно достичь антироссийскими санкциями, которые, по ее словам, больше вредят странам Запада и их гражданам, чем России, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию политика в Twitter.

Депутат отметила, что Запад ввел ограничения против России, потому что верил, что это «изменит политику» президента РФ Владимира Путина.

По словам Дьери, Россия начинает приспосабливаться к новым условиям, а ее доходы растут из-за роста цен. Она обратила внимание и на «сближение» России и Китая, что увеличивает дистанцию между этими двумя «блоками и западными партнерами».

«Нельзя установить мир, вводя санкции, которые вредят нам больше, чем россиянам», — написала депутат в Twitter.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь раскритиковал санкции Евросоюза против России. По мнению Орбана, ограничения не пошатнули РФ, а Европа находится в экономическом и политическом кризисе и уже потеряла четыре правительства. Он также призвал Евросоюз придумать новую стратегию в украинском конфликте.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть