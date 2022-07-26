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Посольство РФ: утверждения Госдепа об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики

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Carolyn Kaster/AP

В посольстве Российской Федерации в США заявили, что утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Об этом сообщает ТАСС.

«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится «изгоем», а российские контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения» против нас», — говорится в заявлении дипмиссии.

По мнению представителей посольства, подобные утверждения «не выдерживают критики», а правительство РФ вовлечено в международные дела, подтверждением этому является африканское турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что действия Российской Федерации свидетельствуют о том, что Москва осознает собственное превращение в «изгоя».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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