СМИ: Турция не знает о «плане Б» по украинскому зерну

Турция не знает о «плане Б» США по вывозу зерна с Украины, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.

По его словам, стамбульские договоренности в силе, в рамках них идет работа.

«Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис», — сказал собеседник агентства.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр ранее заявила телеканалу CNN, что американская сторона разрабатывает «план Б» для вывоза зерна с территории Украины из-за недоверия готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение.

По словам Пауэр, «план Б» включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Планируется также «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.

Украина, Турция и ООН 22 июля соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного.