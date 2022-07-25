Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию ставят его в глупое положение 10:59
В Петербурге главу федерации мотоциклетного спорта подозревают в домогательствах... 10:54
Wildberries стал техническим спонсором московского «Спартака» 10:52
В Иране хотят достичь объемов импорта пшеницы из России в 10 млн тонн... 10:51
«Бесконечная» картинка очаровала пользователей соцсетей 10:50
В РФ могут установить День памяти всех жертв войны в Донбассе 10:50
В Самарской области спасли зрение девочке, которой выстрелили в глаз... 10:48
Захарова напомнила Франции о ее беззаконии и выкачивании ресурсов в африканских... 10:48
Братья Руссо работают над спин-оффом и сиквелом «Серого человека» 10:47
Генпрокурор РФ заявил, что Россия будет добиваться наказания для преступников... 10:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Кремле уточнили, поедет ли Путин на похороны экс-премьера Японии Абэ

Песков: у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах экс-премьера Абэ

close
100%
Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление японских властей о том, что Россия была уведомлена о дате и месте похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Журналисты спросили представителя Кремля в ходе брифинга, намерен ли теперь президент РФ Владимир Путин посетить похороны Абэ.

«Нет, у Путина нет в планах посещение Японии и участие в похоронах», — сказал Песков.

Заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что Токио уведомила все страны, с которыми имеет дипломатические отношения, о дате и месте проведения государственных похорон Синдзо Абэ. Россия также вошла в это число.

«Это правда, что мы сообщили всем странам, включая Россию», — сказал Кихара на пресс-конференции, сообщило агентство ТАСС.

Ранее издание Sankei сообщало, что японское правительство планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября.

СМИ напомнило, что Путин находится под персональными санкциями Японии, которые в том числе запрещают ему въезд в страну.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный мужчина заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть