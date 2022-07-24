Бывший министр Греции Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права»

Бывший министр энергетики Греции и текущий лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права». Об этом сообщает портал Pronews.gr.

На плакате экс-министра написано: «Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине».

В публикации отмечается, что плакат был сделан для продвижения новой политической фракции Лафазаниса.

Кроме фразы на нем изображен сам бывший министр и символ «Z». Также политик призывает «сбросить прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим».

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что выступает за предоставление оружия Украине, за введение наносящих ущерб России санкций и «открытые каналы связи» с Москвой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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