The Spectator: Германия оказалась в ловушке Путина из-за поставок газа

Автор британского еженедельного журнала The Spectator Катя Хойр пишет, что Германия «попала в ловушку Путина».

По словам автора, Россия слишком долго и добросовестно поставляла газ в Германию, что власти ФРГ «отвыкли» оценивать риски. В результате сейчас у них нет ни средств, ни понимания того, как избавиться от «газовой» зависимости.

«Российский план столь же предсказуем, сколь и эффективен: поддерживать поставки газа в Германию на уровне, позволяющем стране функционировать, но достаточно низком, чтобы вызвать скачки цен и неопределенность <...> Все указывает на то, что Кремль добьется успеха в этой тактике. Настроения в обществе уже падают <...> недавний опрос показал, что большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — пишет Хойр.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ. По словам главы немецкого МИД, она дала понять, что вопрос турбины является лишь частью общей дискуссии.