Гутерриш: достигнутые соглашения по вывозу зерна – маяк надежды, возможности и облегчения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что подписанное соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины является маяком надежды, возможности и облегчения. Об этом он написал в своем Twitter.

«Соглашение, подписанное Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ЕС, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия с Украины в Черное море. Это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей по всему миру. Это маяк надежды, возможностей и облегчения», — написал генсек ООН.

Ранее стало известно, что соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с территории Украины было подписано в пятницу, 22 июля, в Стамбуле представителями Турции, Украины, Российской Федерации и Организации объединенных наций (ООН).

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что соглашение о создании зернового коридора будет подписано в Стамбуле.

По его словам, это событие станет «хорошей новостью» для мирового сообщества.