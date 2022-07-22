NYT: страны Запада начали сомневаться в победе Украины над Россией

Запад сомневается в победе Украины в конфликте с Россией, поэтому ослабляет поддержку Киева, пишет издание New York Times.

Как следует из публикации, правительства западных стран сомневаются, что Украина способна выдержать «войну на истощение» с Россией. К тому же они со скепсисом относятся к вопросу эффективности поставок современного вооружения украинской стороне.

Но даже при этом Киев стремится продемонстрировать западным союзникам способность одержать верх, отмечает NYT. Один из примеров подобной демонстрации силы — удар по городу Новая Каховка в подконтрольной России Херсонской области, пишет издание. Этот удар был нанесен ракетами американской установки HIMARS. В результате были разрушены склады с селитрой, жилые дома, рынок, повреждена местная больница. Атака со стороны украинских военных стала причиной жертв и ранений среди мирных людей.

При этом журналисты обратили внимание, что даже это не убеждает Запад расширить поставки оружия, так как частые призывы Киева уже воспринимаются, как «фоновый шум».