Reuters: Евросоюз отказался от эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России

Поставки трубопроводной нефти из России могут не попасть под эмбарго Европейского союза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления саммита ЕС.

При этом отмечается, что Евросоюз рассмотрит вопрос о введении запрета на поставки трубопроводной нефти в кратчайшие сроки.

Ранее Reuters сообщало, что Европейские дипломаты попытаются все же договориться об эмбарго на российскую нефть 30 мая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 мая предупредила, что лидеры ЕС вряд ли заключат соглашение о нефтяном эмбарго против России на саммите 30–31 мая.

По ее словам, если Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, то президент России Владимир Путин, «вероятно, сможет перебросить нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму». По ее словам, это еще больше «наполнит военную казну» России.

Запрет на российскую нефть может войти в шестой пакет санкций Евросоюза. Помимо нефти, он включает отключение Сбербанка от SWIFT и больше персональных санкций.

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