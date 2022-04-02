Песков дал шанс отношениям ЕС и России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отношения России и Евросоюза, заявил, что выход можно найти из любой конфронтации. Фрагмент передачи опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что Европа переоценит отношения с РФ, когда отрезвеет от «американского бурбона», но отметил, что это «не ближняя перспектива».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Это стало причиной новых санкций против России со стороны США, ЕС и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».