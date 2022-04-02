Песков заявил, что у Путина и Лукашенко уникальные отношения

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сложились уникальные отношения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Пескова для белорусского телеканала.

По словам Пескова, главы России и Белоруссии всегда нацелены на продолжение дружеского разговора.

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные», — добавил Песков.

Как добавил Песков, Путин и Лукашенко «понимают суть происходящего в обеих странах».

«И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», — добавил пресс-секретарь российского главы государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия возродятся как феникс из пепла.