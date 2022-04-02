Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России через месяц 08:22

Посол РФ Келин: британские дальнобойные орудия на Украине будут законными целями ВС РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что орудия, поставки которых анонсировало Минобороны Британии, станут законными целями российских ВС в случае их попадания на Украину. Об этом сообщат ТАСС.

«Любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер... Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения», — сказал дипломат.

Ранее Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на Украину будут поставлены противокорабельные ракетные комплексы, — с учетом имеющегося на вооружении Лондона оружия подобного типа, Украина получит возможность наносить удары на дистанциях до 120 километров.

Прежде он заявлял, что предоставление Украине британских танков «не сработает», так как для работы с новым вооружением требуется подготовка.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть