На Гаити во время митинга застрелили экс-депутата

Бывший депутат парламента Гаити Арнел Белизер получил четыре пули во время митинга в столичном районе Санфис против правительства. Об этом сообщает The Haitian Times.

На видео, сделанном во время демонстрации, слышно, как митингующие призывают к отстранению от власти премьер-министра Ариэля Анри и обвиняют его в вооружении банд, терроризирующих страну.

Издание отмечает, что Белизер руководил демонстрацией, когда неизвестные открыли по нему огонь. Ранения получили еще несколько человек. Сейчас решается вопрос об отправке экс-депутата на лечение за рубеж.

Белизер был членом парламента с 2011 по 2015 год от коммуны Дельмас. В ноябре 2019-го его арестовали и отпустили лишь в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов на Гаити митингующие убили человека и сожгли самолет американской некоммерческой организации.