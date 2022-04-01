Польша заказала ПЗРК, которые передавала Украине

Польская компания MESKO SA получила от Минобороны Польши заказ на 1300 ракет и 420 пусковых установок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun — таких же, как и переданные в феврале Украине (точное их количество не сообщалось). Как сообщает польское издание ReMix, поставки систем намечены на 2023 год.

«Мы планомерно наращиваем противовоздушные возможности Вооруженных сил Польши. Заключенный контракт на зенитно-ракетные комплексы «Пиорун» будет увеличен, а поставки будут осуществлены в последующие годы. Это позволит нам сохранить непрерывность производства в нашей оборонной промышленности», — приводит издание слова министр обороны Польши Мариуша Блащака.

Piorun (молния) — развитие советских ПЗРК «Игла», технология производства которых была передана Польше в 1980-е годы. Ракета запускается с плеча и может поразить воздушную цель на дальности до 6,5 км и высоте до 4 км.

Ранее сообщалось, что Варшава одобрила передачу Киеву восьми комплектов БПЛА, 100 60-мм минометов и 1,5 тыс. боеприпасов к ним, 152-мм кумулятивных боеприпасов, шлемов и боеприпасов к автоматическим орудиям. Кроме того, власти Польши выразили готовность предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и автоматы Grot.