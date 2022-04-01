Страны-соседи Афганистана обсудили будущее правительства талибов*

В китайской провинции Аньхой прошла встреча министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, сообщает Asia-Plus. В ней приняли участие главы МИД Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Китая и России, а также вице-премьер Узбекистана. С видеообращением выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что несмотря на «нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников», новой администрации Афганистана «удается справляться с поддержанием государства «на плаву»».

«Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека», — отметил Лавров.

При этом, по мнению министра, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается «его недостаточная репрезентативность».

«Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил. При соблюдении этих условий определяющая роль в вопросе официального признания ДТ должна принадлежать ООН», — пояснил Лавров.

Участники встречи договорились «активизировать координацию и сотрудничество», чтобы помочь Афганистану добиться мира, стабильности и экономического восстановления, а также поддержать временное правительство Афганистана и «направить его к добросовестному выполнению своих обязательств и позитивному реагированию на ожидания международного сообщества», особенно его соседей.

Соседи Афганистана также подчеркнули, что США и НАТО должны взять на себя главную ответственность за реконструкцию и развитие Афганистана и «как можно скорее вернуть имущество афганскому народу».

Кроме того, участники встречи отметили, что в Аганистане должны быть обеспечены права женщин и разрешено образование, а территория Афганистана должна быть свободна от террористических группировок.

Главы МИД соседних с Афганистаном стран договорились регулярно проводить встречи спецпредставителей и создать три рабочие группы — по дипломатической работе, экономическим программам и гуманитарным вопросам, в том числе безопасности и стабильности.

Следующая встреча в таком формате пройдет в Узбекистане.

Ранее талибы запретили женщинам летать без сопровождения мужчин. Десяткам женщин по этой причине отказали в посадке на авиарейсы в Исламабад, Дубай и Турцию, которые выполняли авиакомпании Kam Air и Ariana.

Кроме того, для женщин и мужчин ввели раздельное посещение парков и мест для отдыха