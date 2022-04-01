ЛДПР предлагает признать действия властей Украины с 2014 года геноцидом русских

Фракция ЛДПР в Государственной думе обратилась с проектом признания действий властей Украины с 2014 года геноцидом русского населения, сообщает ТАСС.

В проекте заявления представлен указ о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины» — он был подписан 14 апреля 2014 года экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым. Авторы обращения называют этот указ отправной точкой в политике геноцида по отношению к русскому населению Донбасса.

«Квалифицировать действия украинских властей иначе, как геноцид по смыслу статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и статьи 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, нельзя. Депутаты Государственной думы считают неприемлемыми действия властей Украины и признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день международного преступления геноцида. Действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права», — указано в проекте заявления.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.