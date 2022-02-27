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#Операция на Украине #Коронавирус
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Посол КНР на Украине опроверг слухи о том, что он покинул Киев

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Посол Китая на Украине Фань Сяньжун в видеообращении к соотечественникам опроверг информацию о своем отъезде из Киева, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу твердо заявить, что китайский посол никогда не бросит своих соотечественников, никогда не поставит свою личную безопасность превыше всего. Это не стиль китайских послов, не стиль членов Коммунистической партии Китая!» — заявил дипломат.

Фань Сяньжун призвал китайских граждан помнить о мерах предосторожности, не поддаваться панике и по возможности не выходить на улицу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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