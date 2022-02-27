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Трамп признал, что Путин поступил как «умный лидер» в отношении Украины

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Go Nakamura/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече со сторонниками заявил, что президент России Владимир Путин поступил как «умный лидер» в отношении Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsmax.

«Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые», — заявил Трамп.

Он заявил, что Путин якобы «вторгся» на Украину потому, что ему «позволила» это слабая американская администрация во главе с Джо Байденом, а также «позорный уход» американских вооруженных сил и их союзников из Афганистана.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не ждут, что Китай станет помогать России.

Военная спецоперация была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.

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