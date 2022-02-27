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В воскресенье состоится очередное заседание Совбеза ООН по Украине

В воскресенье состоится голосование о назначении спецсессии Генассамблеи ООН

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Mike Segar/Reuters

Очередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится в воскресенье, 27 февраля, в 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 по Москве). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал агентству источник в Совбезе, на грядущем заседании планируется провести голосование о назначении чрезвычайной специальной сессию Генеральной Ассамблеи организации.

Источник РИА «Новости» уточнил, что спецсессию Генассамблеи планируется запросить на понедельник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша лишить Россию права голоса в Совбезе из-за специальной операции, которую проводят на Украине российские Вооруженные силы. Кроме того, Зеленский заявил о необходимости квалифицировать действия и заявления Москвы как «геноцид украинского народа».

Военная спецоперация была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.

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