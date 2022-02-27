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#Операция на Украине #Коронавирус
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Путин и Алиев поговорили по телефону о военной операции на Украине

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие ситуации в связи с проведением РФ военной операции на Украине, передает пресс-служба Кремля.

Как заявили в пресс-службе, в продолжение прошедших 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне стороны обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

«Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», — сказано в сообщении.

На минувшей встрече главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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