Путин и Алиев поговорили по телефону о военной операции на Украине

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие ситуации в связи с проведением РФ военной операции на Украине, передает пресс-служба Кремля.
Как заявили в пресс-службе, в продолжение прошедших 22 февраля в Москве российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне стороны обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.
«Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», — сказано в сообщении.
На минувшей встрече главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.
24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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