Венгрия может стать площадкой для переговоров России и Украины

Венгрия предложила России и Украине провести мирные переговоры в Будапеште. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который прилетел в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН по ситуации на Украине, передает ТАСС.

Министр отметил, что его страна хочет мира.

«Именно поэтому мы работаем, именно поэтому я обсужу с представителями правительств России и Украины начало прямых переговоров в Будапеште», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что азербайджанский и турецкий коллеги Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с ним предложили организовать переговоры с Москвой по ситуации в украинском государстве.

До этого советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев отказался вести переговоры с Москвой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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